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Новости Культура | 4 августа 2017 | 12:07
Даугавпилсский театр начинает новый сезон
3 августа 2017 года состоялось традиционное собрание коллектива Даугавпилсского театра. После выступления председателя правления театра Олега Шапошникова и ежегодного общего снимка началась интенсивная работа над постановками нового сезона.
Уже сейчас идут репетиции над спектаклем на русском языке по мотивам пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума». Премьера ожидается в конце сентября, режиссер – Юрий Квятковский (Россия), он дважды номинировался на театральную премию «Золотая маска».
В ноябре запланирована еще одна премьера российского режиссера – постановка пьесы Валентина Красногорова на латышском языке. Над спектаклем работает Андрей Дежонов, художественный руководитель Карельского национального театра.
Также осенью в Даугавпилсском театре начнет репетиции режиссер Люцина Сосновская (Польша). Ее почерк знаком зрителям по спектаклям «У нас все хорошо» и «Гамлет»; в этом году Л. Сосновская будет ставить польскую драматургию. Вернется в Даугавпилсский театр и режиссер Дж. Дж. Джилинджер, премьера его постановки намечена на январь. Продолжается работа над танцевальным спектаклем для детей «Чиполлино» (хореограф Ирина Савельева).
На собрании также чествовали номинантов театральной премии «Ночь лицедеев»: их число на этот раз рекордное для Даугавпилсского театра – 10 номинантов в 8 категориях. Союз латвийских театральных деятелей вручил подарки от спонсоров «Ночи лицедеев» номинантам в категориях «Актриса года» (Жанна Лубгане), «Актер года второго плана» (Юрий Лосев) и «Актриса года второго плана» (Кристина Вейнштейна).
Даугавпилсский театр рекомендует своим зрителям следить за новостями: в новом сезоне, как и раньше, будут приятные сюрпризы.
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