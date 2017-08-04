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Новости Общество | 4 августа 2017 | 11:40

Резекне празднует своё 732-летие

Пресс-фото

С сегодняшнего дня и по 6 августа 2017 года в Резекне будут проходить торжества, посвященные 732-летию города.

У праздника обширная программа, включающая как концерты, так и различные мероприятия для больших и маленьких.

В пятницу, 4 августа, вечерняя программа порадует ценителей электронной музыки. Сначала в Фестивальном парке выступят резекненские музыкальные и танцевальные группы Stoptime, Dynamic Hit и другие, а после этого, в 20:00 зрители смогут увидеть танцевальную постановку «Они танцевали одно лето» под руководством хореографа Агриса Данилевича.

В постановке заняты более чем 80 молодых людей из танцевальной школы Dzirnas, из Резекне и Резекненского края. Это танцевальная программа с музыкой Иманта Калниньша является посвящением юношеским максимализму и любви.

В заключении пятничного вечера в Резекне будут гостить ди-джеи: рэпер Рейкс с группой, Dj Emil Deo, Nill Ketner, REZarin и Romkeen.

В субботу, 5 августа, уже с 10 утра дети и взрослые смогут в Фестивальном парке принять участие в творческих мастерских, аттракционах и конкурсах. Также в этот день в Резекне соберутся кулинары Латгалии, которые удивят латвийскими лакомствами из сыра, творога и хлеба. Причём, свои творения кулинары будут презентовать не только жюри, но устроят дегустацию для жителей.

После обеда в Фестивальном парке начнется концерт Lecam pa vecam Rēzeknē с горячими танцами и песнями хором. На концерте выступят Иво Фоминс, группы Baltie lāči, Tranzīts, A-Europa и Dj E.E.Edžiņš.

Любителей более спокойного отдыха и литературы в 13:00 в читальном зале Резекненской центральной городской библиотеки ждёт презентация книг, выпущенных издательством Латгальского центра культуры, в том числе и книги Vienoti Latvijai, посвященной 25-летию восстановления памятника в честь освобождения Латгалии.

В свою очередь, в 19:00 в Латгальском посольстве ГОРС будет возможность познакомиться с произведениями Филипа Гласса для фортепьяно и испытать незабываемые эмоции на аудиовизуальном концерте «Восемьдесят».

Также в субботу и воскресенье для посетителей будет открыт Латгальский культурно-исторический музей, предлагающий ознакомиться с семью историческими экспозициями и художественными выставками.

А в 20:00 по уже устоявшейся традиции начнется традиционное праздничное шествие организаций и предприятий Резекне. В этом году шествие посвящено теме «Мистерия кино» и удивит зрителей образами звезд кино и этюдами мирового кино.

Сразу же после шествия в Фестивальном парке начнется концертное шоу "Ночная мистерия кино Стрейча", в котором можно будет увидеть эпизоды из самых известных фильмов Яниса Стрейча и услышать цитаты и песни в исполнении известных музыкантов и актеров Латвийского национального театра.

В шоу примут участие и резекненцы — полюбившаяся многим постфольклорная группа Rikši. Заключительным аккордом шоу-концерта станет праздничный салют и ночь продолжится в стиле диско.

В воскресенье, 6 августа, резекненцев и гостей города ожидает традиционный парад семей и мероприятия для детей.

В Фестивальном парке маленьких зрителей порадует концерт и дискотека, в которой примет участие герой мультфильма Губка Боб и пригласит всех танцевать, петь, принимать участие в конкурсах и играх.

Вход на все мероприятия праздника города Резекне (за исключением концерта в ГОРС) — бесплатный.

baltnews.lv 

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