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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Происшествия | 4 августа 2017 | 10:45
В Резекненском крае горел жилой дом
За минувшие сутки, c 2 по 3 августа 2017 года, ГПСС получила 50 вызовов – 13 на тушение пожара и 33 на спасательные работы, а 4 вызовов были ложными, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
3 августа в 1:59 пожарные – спасатели спешили на вызов в Гришканскую волость Резекненского края, где горел жилой дом. Прибыв на место происшествия, было констатировано, что открытым пламенем горит одноэтажный деревянный дом площадью 110 кв. м.. Пожарным удалось предотвратить возгорание трех хозяйственных зданий расположенных рядом.
Пожар был ликвидирован в 6:32.
D-fakti.lv
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