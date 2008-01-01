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Новости Общество | 4 августа 2017 | 10:11
Подготовлены новые правила лицензированного рыболовства
3 августа 2017 года на заседании Финансового комитета депутаты рассмотрели и отправили на утверждение проект решения по обязывающим правилам, определяющим порядок лицензированного рыболовства на озере Большие Стропы.
Правила определяют порядок организации рыболовства на всей площади водоема, за исключением ловли с берега и лодочных пристаней, где можно рыбачить без лицензии. Лицензионная рыбалка осуществляется при выполнении следующих правил:
- лицензионная рыбалка разрешена с лодок и других плавательных средств только в светлое время суток, не раньше, чем за час до восхода, и не позже чем через час после захода солнца;
- лицам, не достигшим возраста 14 лет без надзора совершеннолетнего лица запрещено ловить с моторной лодки, не достигшим 12 летнего возраста – с весельной лодки;
- рыбакам нельзя использовать моторизированные плавательные средства, мощность которых превышает 5 л.с.
- на водоеме запрещена ловля раков и подводная охота;
Рыбалку на озере Большие Стропы необходимо вести, соблюдая требования нормативных актов по защите окружающей среды. Стоянка автотранспорта разрешена не ближе 10 метров от берега водоема или в специально оборудованном для этих целей месте.
Для лицензированной рыбалки выдаются следующие виды лицензий:
- Однодневная лицензия - 1,00 евро;
- Месячная лицензия –3,00 евро;
- Трехмесячная лицензия –5,00 евро;
- Шестимесячная лицензия – 8,00 евро;
- Годовая лицензия – 10,00 eвро;
- Годовая бесплатная лицензия - для лиц в возрасте до 16 лет и лиц, достигших 65 лет, лиц с инвалидностью, политически репрессированных, владельцев земли вдоль береговой линии и членам их семей, лиц, которым присвоен статус малоимущих.
Общее количество лицензий не ограничено.
Окончательное решение депутаты примут на заседании Даугавпилсской городской думы, правила вступят в силу после публикации в «Vēstnesis».
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