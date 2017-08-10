Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
4 августа
Именины:
Романс, Ромуалда, Ромуалдс / Зина, Мария, Фока
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
В данный момент вы находитесь либо в начале серьезных отношений, либо в конце таковых, и что именно случится далее целиком зависит от вас. Помните, что за последствия нынешних событий винить или хвалить стоит лишь себя самого.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 17 .. 19 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 18 .. 20 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.186 ()
|GBP
|0.9032 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.6789 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?
Популярные статьи
Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
21 ноября в Таллине под эгидой Всемирной федерации фитнеса и Всемирной федерации бодибилдинга прошел ...
2. Бюро мэра Даугавпилса дополнили три советника
3. На улице Ятниеку произошла очередная авария
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
5. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
6. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}
7. Сменилось руководство в Социальной службе Даугавпилса
8. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}
9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 4 августа 2017 | 10:02
Перекроют участок улицы Селияс
В связи с ремонтными работами на улице Селияс на участке от ул. Брянскас до ул. Лигинишкю с 10.08.2017. по 24.08.2017. будетт изменено движение автотранспорта.
Движение будет организовано в соответствии со схемой №1535.
Просим водителей быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков!
Добавить комментарий