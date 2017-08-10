Перекроют участок улицы Селияс

Новости Общество | 4 августа 2017 | 10:02

Пресс-фото Пресс-фото

В связи с ремонтными работами на улице Селияс на участке от ул. Брянскас до ул. Лигинишкю с 10.08.2017. по 24.08.2017. будетт изменено движение автотранспорта.

Движение будет организовано в соответствии со схемой №1535.

Просим водителей быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков!

daugavpils.lv