Полиция просит опознать сбежавших мужчин

Новости Происшествия | 4 августа 2017 | 09:45

Госполиция Госполиция

Вечером 2 августа 2017 года Даугавпилсская дорожная полиция обратила внимание на квадроцикл, водитель и пассажир которого ехали без защитных шлемов, а так же не были включены огни ближнего света. Стражи порядка решили остановить транспортное средство и провести необходимую проверку, но водитель квадроцикла не подчинился требованиям стражей порядка и, увеличив скорость, начал убегать, - сообщает Госполиция.

Полицейские включили сирены и синие проблесковые маячки и стали преследовать возможного нарушителя. Так же несколько раз по громкоговорителю его попросили остановиться, однако, водитель квадроцикла не подчинился, и попытался уйти от преследования, чем создал опасную ситуацию для других участников движения, а так же пешеходов.

К счастью, безумная поездка квадроцикла закончилась без человеческих жертв, но увы, преследуемый свернул на дорогу по которой не смогла проехать служебная машина, и нарушителям удалось скрытся. Позднее, продолжая патрулирование, сотрудники полиции недалеко от места происшествия нашли брошенный квадроцикл, который на данный момент находится на полицейской стоянке.

В связи с произошедшим было начато административное делопроизводство. В свою очередь водителю придется отвечать как за вышеупомянутые правонарушения, так и за неподчинение законным требованиям полицейских.

Полиция просит отозваться жителей, которые узнали разыскиваемых лиц и у кого есть информация о месте их нахождения, позвонив по телефонам: 65403302, 110, или обращаться в ближайшее отделение полиции лично.

D-fakti.lv