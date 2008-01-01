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Новости Латвия | 4 августа 2017 | 08:45

Пятница, 4 августа: к обеду дожди закончатся

D-fakti.lv

По прогнозам, в первой половине дня пройдут дожди. Затем в большинстве регионов они стихнут.

Днем усилится ветер, и его скорость составит от 6 до 15 м/с. Температура воздуха после полудня — от +19 до +23 градусов.

В Риге воздух прогреется до +23 градусов. К обеду осадки прекратятся. Порывы ветра достигнут 12 м/с.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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