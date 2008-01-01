Аглонская базилика готовится к празднику Вознесения Богоматери

Новости Общество | 3 августа 2017 | 12:54

Пресс-фото Пресс-фото

На следующей неделе с 13 по 15 августа 2017 года состоится один из главных праздников католической церкви — Вознесение Девы Марии. В Аглонской базилике — традиционном месте паломничества католиков — ждут гостей, сообщает LTV7.

«Нужно обеспечить безопасный поток людей до Аглоны, принимая во внимание все дорожно-ремонтные работы. Нужно также их разместить и обеспечить ежедневный порядок здесь на месте. Скажем, очень горячие погодные условия. Мы обсуждаем вопросы, как обеспечить людям достаточное количество воды или помочь тем, кто перегрелся на солнце», - рассказала Лайла Медина, представитель Минюста.

Работники полиции и медики также отмечают, что на массовых мероприятиях большую роль играет и ответственное поведение самих посетителей. В этом году католической гимназии и общежитию, где размещают на ночлег паломников, заменили крышу. Провели и другие не менее важные ремонтные работы.

Для удобства верующих с 13 по 15 августа будут организованы дополнительные рейсы автобусов и поездов в направлении Аглоны.

Отличительной чертой праздника Вознесения Девы Марии является пешее паломничество: верующие отправляются в Аглону своим ходом заранее — жители самых дальних уголков Латвии выходят в путь за десять дней до начала торжеств.

В прошлом году в главной мессе приняли участие около 50 тысяч верующих.

LSM