Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

3 августа

Именины:
Аугустс / Анна, Георгий, Евгений, Иван

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Друзья сегодня подскажут вам крайне интересную мысль, вам остается только правильно ее расслышать и немедленно воплотить в жизнь.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
17 .. 19 C
Утро
17 .. 19 C
День
22 .. 24 C
Вечер
19 .. 21 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

21 ноября в Таллине под эгидой Всемирной федерации фитнеса и Всемирной федерации бодибилдинга прошел ...

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}

4. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}

5. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

6. На улице Ятниеку произошла очередная авария

7. Бюро мэра Даугавпилса дополнили три советника

8. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}

9. Кто поможет бездомному Антону? {5}

10. Сменилось руководство в Социальной службе Даугавпилса

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {150}

Новости Общество | 3 августа 2017 | 12:54

Аглонская базилика готовится к празднику Вознесения Богоматери

Пресс-фото

На следующей неделе с 13 по 15 августа 2017 года состоится один из главных праздников католической церкви — Вознесение Девы Марии. В Аглонской базилике — традиционном месте паломничества католиков — ждут гостей, сообщает LTV7.

«Нужно обеспечить безопасный поток людей до Аглоны, принимая во внимание все дорожно-ремонтные работы. Нужно также их разместить и обеспечить ежедневный порядок здесь на месте. Скажем, очень горячие погодные условия. Мы обсуждаем вопросы, как обеспечить людям достаточное количество воды или помочь тем, кто перегрелся на солнце», - рассказала Лайла Медина, представитель Минюста.

Работники полиции и медики также отмечают, что на массовых мероприятиях большую роль играет и ответственное поведение самих посетителей. В этом году католической гимназии и общежитию, где размещают на ночлег паломников, заменили крышу. Провели и другие не менее важные ремонтные работы.

Для удобства верующих с 13 по 15 августа будут организованы дополнительные рейсы автобусов и поездов в направлении Аглоны.

Отличительной чертой праздника Вознесения Девы Марии является пешее паломничество: верующие отправляются в Аглону своим ходом заранее — жители самых дальних уголков Латвии выходят в путь за десять дней до начала торжеств.

В прошлом году в главной мессе приняли участие около 50 тысяч верующих.

LSM

Добавить комментарий

 