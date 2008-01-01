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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 августа
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Новости В мире | 3 августа 2017 | 12:36
В Португалии самолет на пляже сбил людей
В Португалии легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на популярный пляж возле Лиссабона. Об этом сообщает местное издание DN.
При посадке самолет сбил двух человек: 56-летнего мужчину и восьмилетнюю девочку. На борту самолета находилось два человека, они не получили травм.
Непосредственно перед аварийной посадкой пилот предупредил диспетчера, что у него неполадки.
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