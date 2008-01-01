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Новости В мире | 3 августа 2017 | 12:36

В Португалии самолет на пляже сбил людей

Dn.pt

В Португалии легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на популярный пляж возле Лиссабона. Об этом сообщает местное издание DN.

При посадке самолет сбил двух человек: 56-летнего мужчину и восьмилетнюю девочку. На борту самолета находилось два человека, они не получили травм.

Непосредственно перед аварийной посадкой пилот предупредил диспетчера, что у него неполадки.

korrespondent.net

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