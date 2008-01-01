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Новости Спорт | 3 августа 2017 | 12:11

В Латгалии пройдет чемпионат мира по рогейну

Rezekneszinas.lv

18 и 19 августа 2017 года, на территории национального парка Разна, пройдет чемпионат по рогейну (World Rogaining Championships 2017). В Латвии чемпионат будет проходить впервые и соберет более 950 лучших и выносливых спортсменов со всего мира.

Рогейн – вид спорта, сочетающий в себе стратегию и тактику, навигацию на пересечённой местности, а также физическую выносливость. Цель команд в соревнованиях по рогейну заключается в наборе за установленное время максимальной суммы очков, присуждаемых за посещение контрольных пунктов, установленных на местности и обозначенных в карте соревнований. До старта соревнований командам даётся определённое время для планирования своего маршрута на местности и порядка посещения контрольных пунктов.. Задание команды – свободно передвигаться бегом или шагом ориентируясь с помощью карты и компаса.
Мировой чемпионат по рогейну будет проходить уже 15 раз, но в Латвии такие соревнования пройдут впервые. На чемпионате будут присутствовать участники , более чем из 25 стран мира, в том числе: Латвия, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Россия, Чехия, Эстония, Украина, Канада, Нидерланды и др.

Директор соревнований Мартиньш Вимба рассказал, что подготовка началась уже в 2014 году, за это время была проведена огромная работа, касающаяся чемпионата.
Организаторы мероприятия признают:” Это не только отличная возможность организовать соревнования мирового масштаба, но и шанс для Латвийских спортсменов помериться силами с лучшими мировыми рогейнерами.

rezekneszinas.lv 

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