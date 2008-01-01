В Даугавпилсе выступит итальянский певец

Новости Культура | 3 августа 2017 | 11:56

Пресс-фото Пресс-фото

3 августа 2017 года в 19:30 в сквере Андрея Пумпура на первом четверге музыкального августа выступит итальянец Роберто Мелони.

Очаровательный итальянский певец Роберто Мелони наполнит летнюю атмосферу звуками известных итальянских мелодий и мировых хитов, среди которых прозвучат песни А. Челентано, Т. Кутуньо, и других хорошо известных артистов. Вместе с Роберто Мелони на концерте выступят: Угис Крускопс (ударные), Норберт Скрауцис (бас), Артис Гага (саксофон) и Анатолий Ливча (пианино).

В этом году проекту «Музыкальный август в Даугавпилсе» исполняется 5 лет! Его организует Центр латышской культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы.

D-fakti.lv