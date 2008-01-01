Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

3 августа

Именины:
Аугустс / Анна, Георгий, Евгений, Иван

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодня вы будете неоправданно эмоциональны. Придется сдерживать себя, чтобы не спровоцировать никому не нужный конфликт.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
17 .. 19 C
Утро
17 .. 19 C
День
22 .. 24 C
Вечер
19 .. 21 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

21 ноября в Таллине под эгидой Всемирной федерации фитнеса и Всемирной федерации бодибилдинга прошел ...

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}

4. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}

5. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

6. На улице Ятниеку произошла очередная авария

7. Бюро мэра Даугавпилса дополнили три советника

8. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}

9. Кто поможет бездомному Антону? {5}

10. Сменилось руководство в Социальной службе Даугавпилса

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {150}

Новости Культура | 3 августа 2017 | 11:56

В Даугавпилсе выступит итальянский певец

Пресс-фото

3 августа 2017 года в 19:30 в сквере Андрея Пумпура на первом четверге музыкального августа выступит итальянец Роберто Мелони.

Очаровательный итальянский певец Роберто Мелони наполнит летнюю атмосферу звуками известных итальянских мелодий и мировых хитов, среди которых прозвучат песни А. Челентано, Т. Кутуньо, и других хорошо известных артистов. Вместе с Роберто Мелони на концерте выступят: Угис Крускопс (ударные), Норберт Скрауцис (бас), Артис Гага (саксофон) и Анатолий Ливча (пианино).

В этом году проекту «Музыкальный август в Даугавпилсе» исполняется 5 лет! Его организует Центр латышской культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 