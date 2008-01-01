Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 августа
Именины:
Аугустс / Анна, Георгий, Евгений, Иван
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Постарайтесь не переоценить собственные силы - все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо. Задействуйте коллективный разум для выбора основного направления деятельности.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 17 .. 19 C
- Утро
- 17 .. 19 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1829 ()
|GBP
|0.8942 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.8059 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?
Популярные статьи
Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
21 ноября в Таллине под эгидой Всемирной федерации фитнеса и Всемирной федерации бодибилдинга прошел ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}
4. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}
5. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
6. На улице Ятниеку произошла очередная авария
7. Бюро мэра Даугавпилса дополнили три советника
8. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}
9. Кто поможет бездомному Антону? {5}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 3 августа 2017 | 11:29
Задержан водитель с внушительной контрабандой сигарет
31 июля 2017 года во время патрулирования на улице Ригас в Краславе дорожные полицейские Краславской полиции заметили подозрительную автомашину Volkswagen, которая несмотря на летний сезон была оснащена зимними шинами с шипами. Сражи порядка решили остановить автомашину для обычной проверки, но, заметив полицейских водитель увеличил скорость передвижения, - сообщает Госполиция.
Полицейские включили сирены и синие проблесковые маячки и стали преследовать возможного нарушителя. Так же несколько раз по громкоговорителю его попросили остановиться, однако, мужчина не подчинился, и попытался уйти от преследования, чем создал опасную ситуацию для других участников движения. Продолжая побег, в Науенской волости Даугавпилсского края водитель Volkswagen не справился с управлением, вошел в кювет и перевернулся. В результате ДТП мужчина получил различнык травмы, однако после осмотра медиков от госпитализаци отказался.
Проверяя документы задержанного выяснилось, что водитель VW – мужчина 1988 г.р. не предъявить свое водительское удостоверение, так как права у него были отняты. Стоит отметить, что нарушитель уже попадал в поле зрения полиции, а так же был ранее судим за совершение различных преступлений имущественного характера.
В свою очередь, проведя проверку автомашины в ней было обнаружено большое количество нелегальных табачных изделий. В общей сложности было изъято 90 000 сигарет без латвийских акцизных марок.
В связи с произошедшим было составлено несколько административных протоколов, а так же начат уголовный процесс. Расследование продолжается.
D-fakti.lv
Добавить комментарий