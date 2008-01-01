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Новости Происшествия | 3 августа 2017 | 11:29

Задержан водитель с внушительной контрабандой сигарет

D-fakti.lv

31 июля 2017 года во время патрулирования на улице Ригас в Краславе дорожные полицейские Краславской полиции заметили подозрительную автомашину Volkswagen, которая несмотря на летний сезон была оснащена зимними шинами с шипами. Сражи порядка решили остановить автомашину для обычной проверки, но, заметив полицейских водитель увеличил скорость передвижения, - сообщает Госполиция.

Полицейские включили сирены и синие проблесковые маячки и стали преследовать возможного нарушителя. Так же несколько раз по громкоговорителю его попросили остановиться, однако, мужчина не подчинился, и попытался уйти от преследования, чем создал опасную ситуацию для других участников движения. Продолжая побег, в Науенской волости Даугавпилсского края водитель Volkswagen не справился с управлением, вошел в кювет и перевернулся. В результате ДТП мужчина получил различнык травмы, однако после осмотра медиков от госпитализаци отказался.

Проверяя документы задержанного выяснилось, что водитель VW – мужчина 1988 г.р. не предъявить свое водительское удостоверение, так как права у него были отняты. Стоит отметить, что нарушитель уже попадал в поле зрения полиции, а так же был ранее судим за совершение различных преступлений имущественного характера.

В свою очередь, проведя проверку автомашины в ней было обнаружено большое количество нелегальных табачных изделий. В общей сложности было изъято 90 000 сигарет без латвийских акцизных марок.

В связи с произошедшим было составлено несколько административных протоколов, а так же начат уголовный процесс. Расследование продолжается.

D-fakti.lv

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