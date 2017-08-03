Молодежь активно использует возможность работы летом

3 августа 2017 | 10:22

Пресс-фото Пресс-фото

Молодежный отдел Департамента спорта и молодежи Даугавпилсской городской думы продолжает реализацию программы летней занятости молодежи. За 2 месяца лета 2017 года были трудоустроены 1068 молодых людей в возрасте от 13 до 19 лет.

В июне даугавпилсские городские школы приняли на работу 326 ребят в возрасте от 13 до 14 лет. В учреждения самоуправления Даугавпилса в июне трудоустроены 384 человека в возрасте с 15 до 19 лет, в июле их было 358.

В этом году в программу вовлечены 18 работодателей, что на 6 больше чем в году предыдущем.

Август тоже будет трудовым месяцем: 316 представителей молодежи в возрасте от 15 до 19 лет и 86 ребят 13-14 лет найдут свое рабочее место в школах и на предприятиях самоуправления.

daugavpils.lv