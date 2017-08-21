Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 3 августа 2017 | 10:12

Пресс-фото Пресс-фото

На 31 июля 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 90 профессиям.

Автослесарь;

автоэлектрик;

администратор гостиницы;

архитектор;

ассистент радиолога;

ассистент технического директора;

бетонщики;

водитель автовышки;

водитель грузового автомобиля + закупщик скота (Риебини, Прейльский район);

водитель микроавтобуса;

водители грузовых автомобилей;

врачи;

главный специалист-методист (образование);

грузчик (работа в Kекаве);

заместитель технического директора (теплосети);

изготовитель пресс-форм;

инвентаризатор леса;

инженер-конструктор;

инженер связи и телекоммуникаций;

интервьюер;

каменщик (работа в Германии);

кассиры (работа в Pиге);

кладовщик + грузчик;

комплектовщик (работа в Риге);

кондитер;

конструктор (Иецава, Баусский район);

консультант клиентов;

контролёр (металлообработка);

координатор проекта;

лаборант биомедицины;

маркировщик изделий (работа в Kекаве);

маляр;

массажист (работа в Калупе);

медсестра;

менеджер/ специалист по продажам декоративных растений;

мойщик автомобиля- скотовоза (Риебини, Прейльский район);

монтажник металлоконструкций;

монтажник солнечных батарей (работа в Германии);

монтажник PVC окон;

монтёр низковольтных систем;

монтёр сигнализации;

оператор по производству пищевых продуктов (мясопереработка);

оператор производства пиломатериалов;

оператор станка с ЧПУ;

организатор работы (теплосети);

организатор социальной помощи;

отделочник;

охранники;

оценщик леса;

педагог–консультант карьеры;

плотники;

повар;

поставщик/ заготовитель;

почтальон;

программист;

продавец-консультант;

продавец- оператор АЗС (работа в Екабпилсе);

продавцы на рынок;

продавцы розничной торговли;

производственный бухгалтер;

работники в цех;

рубщик мяса;

руководитель проекта;

санитар;

сварщики;

сиделки (работа в Калупе);

скотник (Риебини, Прейльский район);

слесари;

слесари металлоконструкций;

слесарь-ремонтник;

социальный педагог;

социальные работники;

специалист по закупкам;

специалист по кадрам;

специалист по обслуживанию клиентов;

старший повар;

стоматолог;

таксист;

техник лесоводства;

техник-отделочник;

технический секретарь;

технолог (машиностроение);

токарь;

уборщики (работа в Pиге);

учитель домоводства;

учитель истории и социальных наук (Земгальская средняя школа);

учитель латышского языка (Земгальская средняя школа);

учитель начального образования;

учитель математики;

учитель физики;

учитель физкультуры (Земгальская средняя школа);

чистильщик конструкций;

член правления (транспорт);

швеи;

электромонтёр;

эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Государственное агентство занятости приглашает безработных в августе 2017 года посетить компьютерные курсы:

Курс - Основы управления проектами (с практической работой в компьютерном классе) (21.08.2017.-24.08.2017.) – 4 дня

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

- не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

- старше 30 лет;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.

D-fakti.lv