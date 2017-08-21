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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 августа
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Общество еще не готово к тому, что вы намерены ему предложить. Придется несколько поубавить амбиции и пересмотреть задуманное, оценивая возможные последствия того или иного действия.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 августа 2017 | 10:12
Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
На 31 июля 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 90 профессиям.
Автослесарь;
автоэлектрик;
администратор гостиницы;
архитектор;
ассистент радиолога;
ассистент технического директора;
бетонщики;
водитель автовышки;
водитель грузового автомобиля + закупщик скота (Риебини, Прейльский район);
водитель микроавтобуса;
водители грузовых автомобилей;
врачи;
главный специалист-методист (образование);
грузчик (работа в Kекаве);
заместитель технического директора (теплосети);
изготовитель пресс-форм;
инвентаризатор леса;
инженер-конструктор;
инженер связи и телекоммуникаций;
интервьюер;
каменщик (работа в Германии);
кассиры (работа в Pиге);
кладовщик + грузчик;
комплектовщик (работа в Риге);
кондитер;
конструктор (Иецава, Баусский район);
консультант клиентов;
контролёр (металлообработка);
координатор проекта;
лаборант биомедицины;
маркировщик изделий (работа в Kекаве);
маляр;
массажист (работа в Калупе);
медсестра;
менеджер/ специалист по продажам декоративных растений;
мойщик автомобиля- скотовоза (Риебини, Прейльский район);
монтажник металлоконструкций;
монтажник солнечных батарей (работа в Германии);
монтажник PVC окон;
монтёр низковольтных систем;
монтёр сигнализации;
оператор по производству пищевых продуктов (мясопереработка);
оператор производства пиломатериалов;
оператор станка с ЧПУ;
организатор работы (теплосети);
организатор социальной помощи;
отделочник;
охранники;
оценщик леса;
педагог–консультант карьеры;
плотники;
повар;
поставщик/ заготовитель;
почтальон;
программист;
продавец-консультант;
продавец- оператор АЗС (работа в Екабпилсе);
продавцы на рынок;
продавцы розничной торговли;
производственный бухгалтер;
работники в цех;
рубщик мяса;
руководитель проекта;
санитар;
сварщики;
сиделки (работа в Калупе);
скотник (Риебини, Прейльский район);
слесари;
слесари металлоконструкций;
слесарь-ремонтник;
социальный педагог;
социальные работники;
специалист по закупкам;
специалист по кадрам;
специалист по обслуживанию клиентов;
старший повар;
стоматолог;
таксист;
техник лесоводства;
техник-отделочник;
технический секретарь;
технолог (машиностроение);
токарь;
уборщики (работа в Pиге);
учитель домоводства;
учитель истории и социальных наук (Земгальская средняя школа);
учитель латышского языка (Земгальская средняя школа);
учитель начального образования;
учитель математики;
учитель физики;
учитель физкультуры (Земгальская средняя школа);
чистильщик конструкций;
член правления (транспорт);
швеи;
электромонтёр;
эрготерапевт.
Информация о вакансиях:
Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561
www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls
Государственное агентство занятости приглашает безработных в августе 2017 года посетить компьютерные курсы:
Курс - Основы управления проектами (с практической работой в компьютерном классе) (21.08.2017.-24.08.2017.) – 4 дня
Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:
- не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;
- старше 30 лет;
Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.
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