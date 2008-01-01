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Новости Происшествия | 3 августа 2017 | 09:47

На улице Ятниеку сбит пешеход

D-fakti.lv

1 августа 2017 года на дорогах Латгалии в результате ДТП пострадали 2 человек, сообщает Госполиция.

В 3:00 в Малтской волости Резекненского края мужчина 1989 г.р. управляя мотороллером «Znen» наехал на внезапно выбежавшую на проезжую часть лань. Водитель мотороллера был доставлен в больницу.

В 11:40 на ул. Ятниеку в Даугавпилсе мужчина 1932 г.р. управляя автомашиной «Peugeot» совершил наезд на пешехода – женщину 1937 г.р., которая пересекала улицу по пешеходному переходу. Женщина была доставлена в мед. учреждение.

D-fakti.lv

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