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Новости Общество | 3 августа 2017 | 09:17

Ушли в мир иной...

AFP

С 26 июля по 1 августа 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 24 справок о смерти.

В мир иной ушли:

Ahterejeva/Akhtereeva Insija/Insia 18.07.1935 - 27.07.2017
Anuškovs Igors 07.04.1968 - 25.07.2017
Boltruks Antons 13.10.1930 - 28.07.2017
Budrevičs Josifs 01.04.1938 - 28.07.2017
Dogina Irina 08.04.1938 - 27.07.2017
Ivanova Alla 26.01.1960 - 01.08.2017
Ivanovs Viktors 15.12.1964 - 23.07.2017
Ivanovskis Jāzeps 08.02.1934 - 30.07.2017
Kārkliņš Staņislavs 01.05.1960 - 29.07.2017
Koņečnijs Uldis 04.05.1967 - 24.07.2017
Krošņakovs Vladimirs 12.09.1959 - 27.07.2017
Leitāns Jāzeps 27.01.1941 - 01.08.2017
Mukāns Eduards 18.02.1924 - 29.07.2017
Ovsjaņņikovs Aleksandrs 24.04.1973 - 05.07.2017
Petunovs Jevgeņijs 23.09.1948 -31.07.2017
Popova Zinaīda 18.10.1933 - 29.07.2017
Prokofjevs Viktors 02.12.1958 - 30.07.2017
Purplevičs Valērijs 22.01.1958 - 27.07.2017
Romaņenko Lilija 29.06.1954 - 28.07.2017
Rudane Jadviga 28.09.1930 - 29.07.2017
Spektors Valerijs 19.10.1960 - 31.07.2017
Suhane Inese 08.11.1970 - 28.07.2017
Širokova Anastasija 16.11.1933 - 31.07.2017
Zineviča Lūcija 15.08.1966 - 28.07.2017

D-fakti.lv

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