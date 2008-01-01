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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 августа
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Постарайтесь не переоценить собственные силы - все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо. Задействуйте коллективный разум для выбора основного направления деятельности.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 3 августа 2017 | 08:58
Четверг, 3 августа: вечером — ливни
Во второй половине дня в стране потеплеет до +20... +25 градусов.
Весь день будет переменная облачность, а к вечеру повсеместно начнутся ливневые дожди — сперва в западных районах. Ветер будет слабым.
В столице воздух прогреется до +24. Ближе к ночи облачность усилится, и пойдет дождь. Будет почти безветренно.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.
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