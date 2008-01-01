Четверг, 3 августа: вечером — ливни

Новости Латвия | 3 августа 2017 | 08:58

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Во второй половине дня в стране потеплеет до +20... +25 градусов.

Весь день будет переменная облачность, а к вечеру повсеместно начнутся ливневые дожди — сперва в западных районах. Ветер будет слабым.

В столице воздух прогреется до +24. Ближе к ночи облачность усилится, и пойдет дождь. Будет почти безветренно.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM