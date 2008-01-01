Под Великой стеной проложат высокоскоростную железную дорогу

Новости В мире | 2 августа 2017 | 12:58

Zuma/ТАСС Zuma/ТАСС

Китай строит туннель протяженностью 12 км под Великой Китайской стеной, чтобы проложить высокоскоростную железную дорогу между Пекином и городом Чжанцзякоу на севере страны к Зимним Олимпийским играм 2022 года.

Как сообщает газета «Жэньминь жибао» (Народная ежедневная газета), проект установит новый мировой рекорд глубины залегания (до 432 метров) и станет самым длинным железнодорожным туннелем в Азии.

С начала февраля 2017 года на строительной площадке выполнено уже 4,5 тыс. взрывов в рамках подготовительных работ. Инженеры утверждают, что Великая Китайская стена не пострадала, более того, взрывы на ней даже не чувствовались.

Прямо под стеной, на глубине 102 метра будет построена подземная станция с роскошной отделкой, сообщает агентство «Синьхуа».

interfax.ru