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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости В мире | 2 августа 2017 | 12:58
Под Великой стеной проложат высокоскоростную железную дорогу
Китай строит туннель протяженностью 12 км под Великой Китайской стеной, чтобы проложить высокоскоростную железную дорогу между Пекином и городом Чжанцзякоу на севере страны к Зимним Олимпийским играм 2022 года.
Как сообщает газета «Жэньминь жибао» (Народная ежедневная газета), проект установит новый мировой рекорд глубины залегания (до 432 метров) и станет самым длинным железнодорожным туннелем в Азии.
С начала февраля 2017 года на строительной площадке выполнено уже 4,5 тыс. взрывов в рамках подготовительных работ. Инженеры утверждают, что Великая Китайская стена не пострадала, более того, взрывы на ней даже не чувствовались.
Прямо под стеной, на глубине 102 метра будет построена подземная станция с роскошной отделкой, сообщает агентство «Синьхуа».
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