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Новости Общество | 2 августа 2017 | 12:10

В Резекне затоплены улицы города

Rezekneszinas.lv

Погодные условия нынешнего лета, не часто позволяют насладиться солнцем и теплом. Не смотря на то, что последние дни июля и первый день августа были теплыми и солнечными, утро 2 августа 2017 года началось с грозы и сильного ливня.

Так же Латвийские синоптики объявили оранжевое предупреждение или предупреждение второй степени в связи с ожидающимися погодными условиями. Оранжевое предупреждение дается касательно довольно редких для данной климатической зоны природных явлений, чреватых серьезными разрушениями и большим материальным ущербом.

rezekneszinas.lv

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