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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Происшествия | 2 августа 2017 | 11:51
Конфликт привел к травмам
Ранним утром 31 июля 2017 года, в 2:00 сотрудники поста видеонаблюдения полиции Даугавпилсского самоуправления зафиксировали драку возле одного из городских мест развлечения. В драке участвовали несколько человек. Информация о происшедшим была передана патрулю.
Один из участников драки покинул место происшествия на такси. Это было зафиксировано на камерах видеонаблюдения, и информация была передана экипажу муниципальной полиции.
Полицейские муниципальной полиции догнали такси и вернули лицо вовлеченное в драку назад на место происшествия, где уже находились сотрудники муниципальной и государственной полиции.
Сотрудники неотложной медицинской помощи оказали помощь лицам получившим травмы в результате конфликта.
D-fakti.lv
Комментарии:
Застрелить виновника.
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