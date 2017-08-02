Конфликт привел к травмам

Новости Происшествия | 2 августа 2017 | 11:51

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Ранним утром 31 июля 2017 года, в 2:00 сотрудники поста видеонаблюдения полиции Даугавпилсского самоуправления зафиксировали драку возле одного из городских мест развлечения. В драке участвовали несколько человек. Информация о происшедшим была передана патрулю.

Один из участников драки покинул место происшествия на такси. Это было зафиксировано на камерах видеонаблюдения, и информация была передана экипажу муниципальной полиции.

Полицейские муниципальной полиции догнали такси и вернули лицо вовлеченное в драку назад на место происшествия, где уже находились сотрудники муниципальной и государственной полиции.

Сотрудники неотложной медицинской помощи оказали помощь лицам получившим травмы в результате конфликта.

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