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Новости Общество | 2 августа 2017 | 11:20

В водоемах города можно купаться смело

D-fakti.lv

Предприятие Даугавпилсского самоуправления «Управление коммунального хозяйства» совместно с научным институтом BIOR 28 июля 2017 года провели анализ воды из даугавпилсских водоемов.

Информируем, что было проверено 12 мест купания – Ругельский котлован, Губище, Малое Стропское озеро, Большое Стропское озеро (центраьный пляж и «Стропу вилнис»), озеро Шуню, Плотичку, Зиргу, Эспланада, Пороховка, Стропака и Лиела Трийкарту. Полученные результаты показывают, что качество воды в этих местах соответствует норме и в них можно смело купаться.

Так же дополнительно для проверки были взяты анализы питьевой воды в трех Даугавпилсских источниках – в микрорайоне Черепово, парке Авотиню и Межциемсе. Результаты анализов показали, что воду из этих источников можно использовать для питья.

D-fakti.lv

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