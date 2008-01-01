Тысячи потребителей в Латгалии остались без электроэнергии

Новости Общество | 2 августа 2017 | 10:52

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Тысячи потребителей в Даугавпилсском, Краславском, Аглонском и Дагдском краях во вторник вечером остались без электроэнергии, информирует компания Sadales tīkls. В течение часа энергоснабжение было восстановлено.

Во вторник, 1 августа 2017 года, в 18:48 было зафиксировано технологическое повреждение в 100-киловольтовой электросети. Поэтому тысячи потребителей остались без электроэнергии.

Оперативные бригады Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls работали над устранением неполадок.

В 19:45 энергоснабжение было восстановлено.

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