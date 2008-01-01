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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня для вас не будет ничего невозможного. Правда, вы рискуете потратить слишком много времени на любование собственным могуществом. Если вам удастся сократить этот процесс, то, вполне вероятно, что день будет продуктивным.
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Новости Общество | 2 августа 2017 | 10:52
Тысячи потребителей в Латгалии остались без электроэнергии
Тысячи потребителей в Даугавпилсском, Краславском, Аглонском и Дагдском краях во вторник вечером остались без электроэнергии, информирует компания Sadales tīkls. В течение часа энергоснабжение было восстановлено.
Во вторник, 1 августа 2017 года, в 18:48 было зафиксировано технологическое повреждение в 100-киловольтовой электросети. Поэтому тысячи потребителей остались без электроэнергии.
Оперативные бригады Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls работали над устранением неполадок.
В 19:45 энергоснабжение было восстановлено.
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