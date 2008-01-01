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Новости Культура | 2 августа 2017 | 10:39
В Даугавпилсе начинается музыкальный август
Открывая Музыкальный август в Даугавпилсе, 2 августа 2017 года в 18:00 часов в Кафедральном соборе Мартина Лютера два замечательных музыканта – Айя Реке и Илона Кудиня – выступят со специально подготовленным концертом камерной музыки.
У слушателей будет возможность услышать малоизвестные произведения латвийских композиторов, интересные новые работы зарубежных авторов, а также классический репертуар. В исполнении Айи Реке и Илоны Кудини прозвучат произведения Иманта Земзариса, Яниса Калниньша, Гельмера Павасариса, Джона Пачеко и других композиторов.
“Baltic Duo” раскрывает не только идентичность обеих исполнительниц, но и основную идею – популяризацию латышской камерной музыки для флейты и скрипки в мировом масштабе. Дуэт основан в 2015 году в Бостоне, США. Музыканты уже выступили во многих местах Бостона, включая престижный King’s Chapel (Королевская часовня), а также на юбилейном концерте в Латвии в честь 25-летия музея Дурбе.
Айя Реке и Илона Кудиня обучались в Бостоне, активно влились в местное латышское сообщество. Вместе они участвовали во многих музыкальных проектах, в том числе в Канадском Празднике латышской песни в Гамильтоне (2014).
По счастливой случайности обе исполнительницы этим летом вместе оказались в Латвии, и они благодарны за приглашение играть в Даугавпилсском соборе Мартина Лютера.
Концерт организуется совместно с общиной собора Мартина Лютера.
Вход свободный.
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