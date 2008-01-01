В Даугавпилсе начинается музыкальный август

Новости Культура | 2 августа 2017 | 10:39

Центр латышской культуры Центр латышской культуры

Открывая Музыкальный август в Даугавпилсе, 2 августа 2017 года в 18:00 часов в Кафедральном соборе Мартина Лютера два замечательных музыканта – Айя Реке и Илона Кудиня – выступят со специально подготовленным концертом камерной музыки.

У слушателей будет возможность услышать малоизвестные произведения латвийских композиторов, интересные новые работы зарубежных авторов, а также классический репертуар. В исполнении Айи Реке и Илоны Кудини прозвучат произведения Иманта Земзариса, Яниса Калниньша, Гельмера Павасариса, Джона Пачеко и других композиторов.

“Baltic Duo” раскрывает не только идентичность обеих исполнительниц, но и основную идею – популяризацию латышской камерной музыки для флейты и скрипки в мировом масштабе. Дуэт основан в 2015 году в Бостоне, США. Музыканты уже выступили во многих местах Бостона, включая престижный King’s Chapel (Королевская часовня), а также на юбилейном концерте в Латвии в честь 25-летия музея Дурбе.

Айя Реке и Илона Кудиня обучались в Бостоне, активно влились в местное латышское сообщество. Вместе они участвовали во многих музыкальных проектах, в том числе в Канадском Празднике латышской песни в Гамильтоне (2014).

По счастливой случайности обе исполнительницы этим летом вместе оказались в Латвии, и они благодарны за приглашение играть в Даугавпилсском соборе Мартина Лютера.

Концерт организуется совместно с общиной собора Мартина Лютера.

Вход свободный.

daugavpils.lv