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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Остерегайтесь внезапных решений и, тем паче, необдуманных действий. Пока Луна находится в нынешнем положении, ваш огненный дух будет давать больше дыма, чем тепла.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 2 августа 2017 | 10:23
В Науенской волости перевернулась автомашина
31 июля 2017 года в Латгалии произошло двенадцать ДТП, в трех пострадали люди, сообщает Госполиция.
В 12:35 в Науенской волости Даугавпилсского края мужчина 1988 г.р. управляя автомашиной Volkswagen несправился с управлением в результате чего съехал с проезжей части и перевернулся. На месте проишествия сотрудники Неотложной медицинской службы оказали помощь водителю VW.
Позже, в 14:28 в Даугавпилсе на перекрестке ул. 18 Ноября и ул. Веселибас мужчина 1997 г.р. управляя автомашиной Volkswagen проигнорировал требование знака «Уступи дорогу» в результате чего столкнулся с мотороллером, которым управлял мужчина 1976 г.р.. Водитель мотороллера был доставлем в мед. учереждение.
В 16:06 Озолайнской волости Резекнеского края женщина 1958 г.р. не справилась с управлением своего транспортного средства – велосипеда, в следствии чего съехала с проезжей части и провалилась в канаву. Женщина была доставлена в мед. учереждение.
D-fakti.lv
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