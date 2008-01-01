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Новости Происшествия | 2 августа 2017 | 10:23

В Науенской волости перевернулась автомашина

D-fakti.lv

31 июля 2017 года в Латгалии произошло двенадцать ДТП, в трех пострадали люди, сообщает Госполиция.

В 12:35 в Науенской волости Даугавпилсского края мужчина 1988 г.р. управляя автомашиной Volkswagen несправился с управлением в результате чего съехал с проезжей части и перевернулся. На месте проишествия сотрудники Неотложной медицинской службы оказали помощь водителю VW.

Позже, в 14:28 в Даугавпилсе на перекрестке ул. 18 Ноября и ул. Веселибас мужчина 1997 г.р. управляя автомашиной Volkswagen проигнорировал требование знака «Уступи дорогу» в результате чего столкнулся с мотороллером, которым управлял мужчина 1976 г.р.. Водитель мотороллера был доставлем в мед. учереждение.

В 16:06 Озолайнской волости Резекнеского края женщина 1958 г.р. не справилась с управлением своего транспортного средства – велосипеда, в следствии чего съехала с проезжей части и провалилась в канаву. Женщина была доставлена в мед. учереждение.

D-fakti.lv

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