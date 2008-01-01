Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 августа
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Сегодня в глубине вашего подсознания может проснуться сила достаточно мощная для осуществления самых несбыточных надежд. Если сумеете ее использовать в мирных целях - считайте - повезло, оставите без внимания - отделаетесь головной болью.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 2 августа 2017 | 08:54
Среда, 2 августа: тепло, но дождливо
Днем ожидаются осадки. Температура воздуха составит от +19 до +26.
Ветер будет западного и юго-западного направления, его скорость будет достигать от 5 до 20 м/с.
В столице во второй половине дня столбик термометра поднимется до отметки в +25 градусов. Скорость ветра составит 6-14 м/с. Днем в Риге пройдет дождь, возможна гроза.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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