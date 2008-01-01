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Сегодня в глубине вашего подсознания может проснуться сила достаточно мощная для осуществления самых несбыточных надежд. Если сумеете ее использовать в мирных целях - считайте - повезло, оставите без внимания - отделаетесь головной болью.

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Новости Латвия | 2 августа 2017 | 08:54

Среда, 2 августа: тепло, но дождливо

D-fakti.lv

Днем ожидаются осадки. Температура воздуха составит от +19 до +26.

Ветер будет западного и юго-западного направления, его скорость будет достигать от 5 до 20 м/с.

В столице во второй половине дня столбик термометра поднимется до отметки в +25 градусов. Скорость ветра составит 6-14 м/с. Днем в Риге пройдет дождь, возможна гроза.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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