Избран новый председатель Латгальского региона планирования

Новости Политика | 1 августа 2017 | 21:28

Пресс-фото Пресс-фото

28 июля 2017 года в Даугавпилсе, в помещении центра имени Марка Ротко состоялось заседание Совета по развитию Латгальского региона планирования, в котором собрались председатели Латгальских самоуправлений.

В начале заседания предыдущий председатель Совета по развитию Латгальского региона планирования Алина Генделе предоставила отчёт о проделанной работе. А так же выразила признательность о вкладе в Латгалию – создании специальной экономической зоны, программе Латгалии и многих других.

В течении заседания было разсмотрено множество вопросов о будущем Латгалии. Одним из первых стал вопрос о выборе нового председателя и заместителя Совета.

Большинством голосов на должность главы Совета был выдвинут председатель Думы Краславского края Гунарс Упениекс, его заместителем стал председатель Думы Вилякского края – Сергей Максимов.

D-fakti.lv