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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать, и когда нужно устранится от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта, вероятность будет которого весьма велика.
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Новости Политика | 1 августа 2017 | 21:28
Избран новый председатель Латгальского региона планирования
28 июля 2017 года в Даугавпилсе, в помещении центра имени Марка Ротко состоялось заседание Совета по развитию Латгальского региона планирования, в котором собрались председатели Латгальских самоуправлений.
В начале заседания предыдущий председатель Совета по развитию Латгальского региона планирования Алина Генделе предоставила отчёт о проделанной работе. А так же выразила признательность о вкладе в Латгалию – создании специальной экономической зоны, программе Латгалии и многих других.
В течении заседания было разсмотрено множество вопросов о будущем Латгалии. Одним из первых стал вопрос о выборе нового председателя и заместителя Совета.
Большинством голосов на должность главы Совета был выдвинут председатель Думы Краславского края Гунарс Упениекс, его заместителем стал председатель Думы Вилякского края – Сергей Максимов.
D-fakti.lv
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