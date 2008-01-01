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Новости Политика | 1 августа 2017 | 21:28

Избран новый председатель Латгальского региона планирования

Пресс-фото

28 июля 2017 года в Даугавпилсе, в помещении центра имени Марка Ротко состоялось заседание Совета по развитию Латгальского региона планирования, в котором собрались председатели Латгальских самоуправлений.

В начале заседания предыдущий председатель Совета по развитию Латгальского региона планирования Алина Генделе предоставила отчёт о проделанной работе. А так же выразила признательность о вкладе в Латгалию – создании специальной экономической зоны, программе Латгалии и многих других.

В течении заседания было разсмотрено множество вопросов о будущем Латгалии. Одним из первых стал вопрос о выборе нового председателя и заместителя Совета.

Большинством голосов на должность главы Совета был выдвинут председатель Думы Краславского края Гунарс Упениекс, его заместителем стал председатель Думы Вилякского края – Сергей Максимов.

D-fakti.lv

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