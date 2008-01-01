Пилот вслепую посадил разбитый градом самолет

Новости В мире | 1 августа 2017 | 12:47

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Пилот турецкой авиакомпании AtlasGlobal Александр Акопов сумел посадить в аэропорту Стамбула самолет, сильно поврежденный во время шторма с градом. У машины оказались разбиты вся носовая часть и стекла кабины пилотов, так что совершать посадку пришлось по приборам и командам диспетчера.

27 июля 2017 года лайнер A320 выполнял рейс из Стамбула в Северный Кипр.

Также СМИ цитируют украинского журналиста Османа Пашаева, который сообщает в Facebook, что самолет побило градом на высоте 4 тысяч футов (около 1200 метров), пилот Александр Акопов принял решение возвращаться в аэропорт вылета — Стамбул, после чего ему и удалось виртуозно посадить поврежденную машину.

Тем не менее, это удалось сделать так, что никто из экипажа и 121 пассажир на борту не пострадали.

ridus.ru