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Новости Происшествия | 1 августа 2017 | 11:59
Мопедист пытался скрыться от полиции
30 июля 2017 года в 17:00 во время патрулирования на территории Даугавпилса, сотрудники муниципальной полиции заметили мужчину, котрый управлял мопедом без государственных регистрационных номеров, и заметив экипаж полиции начал уезжать по тротуару, - сообщает портал Полиции самоуправления.
Сотрудники муниципальной полиции подъехали ближе и по громкоговорителю потребовали остановиться. Мужчина на мопеде проигнорировал требование и только увеличил скорость. Сотрудники полиции последовали за мужчиной.
Мопедист покинул микрорайон, ехал по полям и направился на картодром «Blāzma», где потерял контроль над своим траспортом и упал. После падения мужчина пытался убежать уже на своих ногах, но был пойман.
На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.
D-fakti.lv
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