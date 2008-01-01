Уложились в 10 заездов и вышли в финал

Новости Спорт | 1 августа 2017 | 11:41

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Даугавпилс 29 июля 2017 года принимал командный полуфинал чемпионата Европы среди юниоров по спидвею. Затянувший ещё до рассвета дождь поставил под вопрос проведение гонки. К началу старта прекратило лить, гонку перенесли на час, пока техническая бригада активно утюжила трек, пытаясь привести его в приличное состояние.

Тяжёлый трек давал о себе знать. Борьба за очки в принципе разворачивалась только на первых метрах до первого виража. Практически всё решал старт. Обгоны в дальнейшем – скорее исключение, чем правило минувшей гонки.

Из 20 заездов было проведено 10. Этого хватило, чтобы официально принять результаты гонки. Такой исход был более чем благоприятен перед сборной Латвии, которая на этот момент уверенно лидировала. Только победитель напрямую выходил в финал континентального первенства.

7sport.lv