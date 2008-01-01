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Новости Общество | 1 августа 2017 | 11:13

В Динабургской крепости открылся музей Первой мировой

Daugavpils.lv

В разгар туристического сезона в Даугавпилсе открылся новый музей – «У коменданта». В нем представлены артефакты времен Первой мировой войны, найденные в окрестностях города, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

Любителями практической истории называет себя группа энтузиастов, стараниями которых в Даугавпилсе и появился этот музей. Место под него выбрали туристически активное – Даугавпилсскую (Динабургскую) крепость.

Сто лет назад всего в десятке километров от тогдашнего Двинска два с половиной года стояли лицом к лицу две армии, рассказал Олег Виноградов, участник поисково-исторического клуба «1914».
Как рассказывают участники исторического клуба, в истории Первой мировой войны до сих пор остается много загадок. Помимо различных артефактов, в процессе поисков случается натыкаться и на могилы неизвестных солдат. В таких ситуациях останки перезахоранивают. Вообще, по мнению участников клуба, событиям Первой мировой войны не уделяется должного внимания. Забыты многие важные факты, личности.
Создатели музея полны энтузиазма продолжить начатое. У них еще много идей. И одна из них – выйти из традиционных представлений о музее:

«Наш клуб мечтает о большом – о создании музея в лесу, в бункере. Показать окопную жизнь немецкого или русского солдата – разницы нет», - говорит Владимир Бубнов, еще один участник клуба «1914».

Среди пока еще не осуществленных идей – и создание панорамы боя «Битва за Двинск». Причем мультимедийной, в 3D-формате. Поскольку музей создан на частные средства, пока он работает только по субботам или по предварительной записи. С наступлением морозов придется приостановить работу музея, поскольку оплату счетов за отопление простые энтузиасты боятся не осилить. Если, конечно, не найдется поддержка столь важного начинания со стороны.

LSM

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