Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 августа
Именины:
Албинс, Албина / Григорий, Роман, Серафим, Степан
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня вы будете неожиданно слабы. Ничего не делайте сами, заставьте шевелиться других, слабость ведь тоже можно сделать своим оружием.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 17 .. 19 C
- Утро
- 18 .. 20 C
- День
- 24 .. 26 C
- Вечер
- 20 .. 22 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1727 ()
|GBP
|0.8942 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.4643 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?
Популярные статьи
Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
21 ноября в Таллине под эгидой Всемирной федерации фитнеса и Всемирной федерации бодибилдинга прошел ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}
4. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
5. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}
6. Кто поможет бездомному Антону? {5}
7. На улице Ятниеку произошла очередная авария
8. Бюро мэра Даугавпилса дополнили три советника
10. Предприятие "Daugavpils satiksme" возглавили представители думской коалиции
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 1 августа 2017 | 11:13
В Динабургской крепости открылся музей Первой мировой
В разгар туристического сезона в Даугавпилсе открылся новый музей – «У коменданта». В нем представлены артефакты времен Первой мировой войны, найденные в окрестностях города, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».
Любителями практической истории называет себя группа энтузиастов, стараниями которых в Даугавпилсе и появился этот музей. Место под него выбрали туристически активное – Даугавпилсскую (Динабургскую) крепость.
Сто лет назад всего в десятке километров от тогдашнего Двинска два с половиной года стояли лицом к лицу две армии, рассказал Олег Виноградов, участник поисково-исторического клуба «1914».
Как рассказывают участники исторического клуба, в истории Первой мировой войны до сих пор остается много загадок. Помимо различных артефактов, в процессе поисков случается натыкаться и на могилы неизвестных солдат. В таких ситуациях останки перезахоранивают. Вообще, по мнению участников клуба, событиям Первой мировой войны не уделяется должного внимания. Забыты многие важные факты, личности.
Создатели музея полны энтузиазма продолжить начатое. У них еще много идей. И одна из них – выйти из традиционных представлений о музее:
«Наш клуб мечтает о большом – о создании музея в лесу, в бункере. Показать окопную жизнь немецкого или русского солдата – разницы нет», - говорит Владимир Бубнов, еще один участник клуба «1914».
Среди пока еще не осуществленных идей – и создание панорамы боя «Битва за Двинск». Причем мультимедийной, в 3D-формате. Поскольку музей создан на частные средства, пока он работает только по субботам или по предварительной записи. С наступлением морозов придется приостановить работу музея, поскольку оплату счетов за отопление простые энтузиасты боятся не осилить. Если, конечно, не найдется поддержка столь важного начинания со стороны.
Добавить комментарий