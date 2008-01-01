Мужчина в розыске сам вызвал полицию

Новости Происшествия | 1 августа 2017 | 10:13

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29 июля 2017 года полиция Даугавпилсского самоуправления получила вызов в один микрорайон города, где находился агрессивный человек.

Прибыв на место происшествия к сотрудникам полиции подошел вызвавший их человек – мужчина 1995 г.р., и рассказал полицейским, что физической расправой ему угрожает женщина. Проверив персональные данные мужчины выяснилось, что он сам находится в розыске.

На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции, и мужчина находившийся в розыске был передан в руки Госполиции для дальнейших процессуальных действий.

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