Приближается праздник Яблочный Спас

Новости Культура | 1 августа 2017 | 09:54

Центр русской культуры Центр русской культуры

Центр русской культуры приглашает даугавпилчан и гостей города продолжить традицию отмечать вместе народный праздник Яблочный Спас. В воскресенье, 20 августа 2017 года, в 12:00 в парке Дубровина возле фонтана начнется гулянье - с задорными скоморохами, фольклорными ансамблями, играми для детей и угощением яблоками и медом.

В праздновании трех августовских Спасов - медового, яблочного и орехового - тесно переплелись народные и христианские традиции праздника Преображения Господня. К этому времени обычно созревают яблоки, и после 19 августа можно лакомиться румяными плодами. Пусть в этом году богатого урожая яблок не ожидается, но Центр русской культуры приготовит для зрителей традиционное угощение. Напомним, что в Яблочный Спас угостить других и обязательно съесть яблоко самому – не просто обычай. В старину считалось, что на Второй Спас яблоки приобретают чудодейственные свойства: если съесть освященное яблоко полностью, даже вместе с косточками, то болезни будут обходить тебя. Известны поверья и о загадывании желаний.

На празднике в Дубровинке можно будет угоститься и яблочком, и яблочным вареньем. А также выпить чаю со знаменитыми русскими пирожками с яблочной начинкой или отведать свежего меду. Мобильное фотоателье предоставит возможность сфотографироваться в русском народном костюме, а дети смогут закинуть удочку в «колодец счастья» и вытянуть свой «улов».

Веселые ведущие-скоморохи расскажут о традициях празднования Яблочного Спаса, проведут потешные торги, где лотами будут дары урожая, завлекут публику шутками да играми. Кроме того, Центр русской культуры продолжает еще одну красивую традицию: чествование супружеских пар, проживающих в Даугавписе и отмечающих юбилейную дату свадьбы – от «ситцевой» до «золотой».

Получат зрители удовольствие и от концерта - песен и танцев в исполнении творческих коллективов ЦРК, фольклорных ансамблей «Русичи» и «Славянка», мужского вокального коллектива «Вдохновение», хора «Малиновый звон», молодежного танцевального ансамбля «Узоры», а также белорусского фольклорного ансамбля «Купалинка» и ансамбля „Sapnis” Дневного центра пенсионеров.

Встречаемся 20 августа 2017 года в парке Дубровина, чтобы весело и интересно провести воскресный день и отпраздновать Яблочный Спас. Начало праздника в 12:00.

Центр русской культуры