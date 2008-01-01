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Сегодня, чем более сильное отвращение будет вызывать у вас то или иное занятие, тем быстрее вы с ним будете справляться. Стоит воспользоваться моментом и переделать все неприятные дела, скопившиеся за последнее время.
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Новости Культура | 1 августа 2017 | 09:40
Картина Михаила Сагояна навестит Даугавпилс
В Даугавпилсском кафедральном соборе Мартина Лютера будет выставлена монументальная, почти мистическая картина художника, праправнука И.Айвазовского Михаила Сагояна «Яблоко».
На холсте изображены более 450 знаковых личностей и 76 из 100 чудес света. В полной темноте на полотне проявляется ещё одни, совсем другой сюжет. Вместе с рамой размер картины составляет 9х6 метров. Она побывала в разных странах мира.
В соборе Мартина Лютера картина будет доступна к осмотру 2 августа 2017 года в 21:00, когда все заинтересованные смогут встретиться с автором Михаилом Сагояном. Начиная с 3 августа увидеть полотно можно с 15:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00.
Вход свободный.
Даугавпилсский кафедральный собор Мартина Лютера расположен на ул. 18 Новембра,66.
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