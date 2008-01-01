Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

1 августа

Именины:
Албинс, Албина / Григорий, Роман, Серафим, Степан

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Присмотритесь повнимательнее, эти противные проблемы вовсе не такие страшные, какими кажутся.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
15 .. 17 C
Утро
21 .. 23 C
День
25 .. 27 C
Вечер
20 .. 22 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

21 ноября в Таллине под эгидой Всемирной федерации фитнеса и Всемирной федерации бодибилдинга прошел ...

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}

4. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

5. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}

6. Кто поможет бездомному Антону? {5}

7. На улице Ятниеку произошла очередная авария

8. Бюро мэра Даугавпилса дополнили три советника

9. Ушли в мир иной...

10. Предприятие "Daugavpils satiksme" возглавили представители думской коалиции

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {150}

Новости Латвия | 1 августа 2017 | 08:57

Вторник, 1 августа: тепло, ветер слабый

D-fakti.lv

На этой неделе в Латвию будут поступать теплые воздушные массы, ожидаются грозы с сильными ливнями.

Во вторник усилится влияние зоны с высоким атмосферным давлением, поэтому на большей части территории страны облачность уменьшится, осадков не ожидается. Днем — до +20...+26 градусов. Скорость западного и юго-западного ветра составит 3-5 м/с.

В Риге — до +23. Ветер весь день будет слабым. Прогнозируется небольшая переменная облачность.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

Добавить комментарий

 