Вторник, 1 августа: тепло, ветер слабый

Новости Латвия | 1 августа 2017 | 08:57

D-fakti.lv D-fakti.lv

На этой неделе в Латвию будут поступать теплые воздушные массы, ожидаются грозы с сильными ливнями.

Во вторник усилится влияние зоны с высоким атмосферным давлением, поэтому на большей части территории страны облачность уменьшится, осадков не ожидается. Днем — до +20...+26 градусов. Скорость западного и юго-западного ветра составит 3-5 м/с.

В Риге — до +23. Ветер весь день будет слабым. Прогнозируется небольшая переменная облачность.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM