Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 августа
Именины:
Албинс, Албина / Григорий, Роман, Серафим, Степан
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Присмотритесь повнимательнее, эти противные проблемы вовсе не такие страшные, какими кажутся.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 15 .. 17 C
- Утро
- 21 .. 23 C
- День
- 25 .. 27 C
- Вечер
- 20 .. 22 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1727 ()
|GBP
|0.8942 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.4643 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?
Популярные статьи
Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
21 ноября в Таллине под эгидой Всемирной федерации фитнеса и Всемирной федерации бодибилдинга прошел ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}
4. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
5. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}
6. Кто поможет бездомному Антону? {5}
7. На улице Ятниеку произошла очередная авария
8. Бюро мэра Даугавпилса дополнили три советника
10. Предприятие "Daugavpils satiksme" возглавили представители думской коалиции
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 августа 2017 | 08:57
Вторник, 1 августа: тепло, ветер слабый
На этой неделе в Латвию будут поступать теплые воздушные массы, ожидаются грозы с сильными ливнями.
Во вторник усилится влияние зоны с высоким атмосферным давлением, поэтому на большей части территории страны облачность уменьшится, осадков не ожидается. Днем — до +20...+26 градусов. Скорость западного и юго-западного ветра составит 3-5 м/с.
В Риге — до +23. Ветер весь день будет слабым. Прогнозируется небольшая переменная облачность.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
Добавить комментарий