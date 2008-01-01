Более 20 тысяч человек эвакуировали с фестиваля

Новости В мире | 31 июля 2017 | 12:40

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На фестивале электронной музыки UNITE With Tomorrowland в Барселоне, Испании произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать около 22 тысяч зрителей, 30 июля 2017 года сообщило издание El Periodico.

Организаторы объяснили возгорание техническими неисправностями.

По информации местных властей, эвакуированы 22 143 человека. Никто не получил серьезных повреждений, у некоторых случился приступ паники. Для тушения были вызваны 11 бригад пожарных, которые справились с огнем в 23:20 по местному времени.

Пожар начался во время выступления Стива Аоки, которое должно было продолжиться до 3:00 воскресенья. Некоторые очевидцы утверждают, что пожар случился из-за фейерверков.

Фестиваль UNITE With Tomorrowland должен был продлиться более 12 часов. За это время проходят телемосты с другими странами, где проходят аналогичные концерты: в Дубае, Германии, Израиле, Ливане, Мальте, Южной Корее и на Тайване.

interfax.lv