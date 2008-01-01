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Новости Спорт | 31 июля 2017 | 12:11
«Даугавпилс» громит «Сконто»
29 июля 2017 года в матче 13-го тура первой лиги чемпионата Латвии «Даугавпилс» в какой-то мере неожиданно разгромил «Сконто» - 7:1. Оба клуба находятся во второй половине турнирной таблицы, ожидалась напряжённая борьба, и вероятность такого голевого изобилия не представлялась возможной.
«Сконтовские» поиски счастья у ворот «Даугавпилса» в очередной раз привели к обратному эффекту. На 60-й минуте Эдгар Урбан возвращает комфортный задел в два мяча. Минут через семь из казалось бы безвыходной ситуации Ричард Жалдовский ещё раз огорчает голкипера гостей.
Ближе к концовке в течение двух минут Ричард, окрылённый предыдущими успехами, ещё дважды пробивает точно. В одном из эпизодов он оказался в нужном месте. Дайнис Сибирьянов начал сближаться с вратарём один в один, но подвело волнение. Страж ворот мяч отбил, но первым добил мяч Ричард.
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