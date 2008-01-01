Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

31 июля

Международный день системного администратора

Именины:
Ангелика, Рута, Сигита / Афанасий, Емельян

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Ваше сострадание и понимание бесконечны. Вы подобны ангелу во плоти. Вам не надоело? Пора удостовериться, что окружающие как следует оценили это.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
15 .. 17 C
Утро
21 .. 23 C
День
25 .. 27 C
Вечер
20 .. 22 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

21 ноября в Таллине под эгидой Всемирной федерации фитнеса и Всемирной федерации бодибилдинга прошел ...

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}

4. В трагическом ДТП погибла женщина

5. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}

7. Кто поможет бездомному Антону? {5}

8. На улице Ятниеку произошла очередная авария

9. Ушли в мир иной...

10. Автобусы и трамваи {150}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {150}

Новости Спорт | 31 июля 2017 | 12:11

«Даугавпилс» громит «Сконто»

Pexels.com

29 июля 2017 года в матче 13-го тура первой лиги чемпионата Латвии «Даугавпилс» в какой-то мере неожиданно разгромил «Сконто» - 7:1. Оба клуба находятся во второй половине турнирной таблицы, ожидалась напряжённая борьба, и вероятность такого голевого изобилия не представлялась возможной.

«Сконтовские» поиски счастья у ворот «Даугавпилса» в очередной раз привели к обратному эффекту. На 60-й минуте Эдгар Урбан возвращает комфортный задел в два мяча. Минут через семь из казалось бы безвыходной ситуации Ричард Жалдовский ещё раз огорчает голкипера гостей.

Ближе к концовке в течение двух минут Ричард, окрылённый предыдущими успехами, ещё дважды пробивает точно. В одном из эпизодов он оказался в нужном месте. Дайнис Сибирьянов начал сближаться с вратарём один в один, но подвело волнение. Страж ворот мяч отбил, но первым добил мяч Ричард.

7sport.lv

Добавить комментарий

 