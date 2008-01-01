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Новости Происшествия | 31 июля 2017 | 11:55

С острова спасли трех человек

D-fakti.lv

За минувшие выходные в периоде с 29 по 31 июля 2017 года Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 105 вызовов – 38 на тушение пожара, 50 на спасательные работы, а 17 вызова были ложными, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

29 июля 2017 года в беде оказались трое в Ленджской волости Резекненского края. На катере спасателей с острова были эвакуированы три человека, которые не могли добратся до берега собственными силами, так как их лодку отнесло от берега.

D-fakti.lv

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