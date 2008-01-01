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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
31 июля
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Сегодня все будут так уступчивы, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру. Напрасно волнуетесь, лучше воспользоваться моментом, пока они не передумали.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 31 июля 2017 | 11:55
С острова спасли трех человек
За минувшие выходные в периоде с 29 по 31 июля 2017 года Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 105 вызовов – 38 на тушение пожара, 50 на спасательные работы, а 17 вызова были ложными, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
29 июля 2017 года в беде оказались трое в Ленджской волости Резекненского края. На катере спасателей с острова были эвакуированы три человека, которые не могли добратся до берега собственными силами, так как их лодку отнесло от берега.
D-fakti.lv
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