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Новости Общество | 31 июля 2017 | 11:26
В Лудзе появится Сад света
Планируется, что строительные работы в Саду света будут закончены в августе 2017 года. К сожалению, непостоянные погодные условия мешают проведению работ. Строители работают только тогда, когда это возможно, – т.е., когда не льет дождь, так как техника тяжелая и вязнет в грязи. Пока удается соблюдать график работ и есть ещё надежда, что дожди наконец-то перестанут лить, на строительной площадке будет суше и строители смогут закончить работы вовремя.
Погодные условия – единственное, на что мы не можем повлиять, нам надо к ним приспосабливаться, делать все возможное (и невозможное), чтобы объект был сдан в этом году – к 840-летнему юбилею Лудзы.
По окончании строительных работ будет организована толока по посадке деревьев и мероприятие, посвященное открытию Сада света.
Не раз уже приходилось отвечать на вопрос: «Что лудзенцам даст Сад света?». Это интересный вопрос, на который невозможно дать краткий ответ. Рассмотрим этот вопрос подробнее с разных аспектов.
Во-первых – самый рациональный аспект: будет приведена в порядок принадлежащая самоуправлению «деградированная» территория – пустырь, заросший кустарником.
Во-вторых – духовный и долгосрочный аспект: будет создан интересный природный и образовательный объект, имеющий непреходящую ценность – и будущие поколения смогут в Саду света увидеть деревья – главное богатство природы Латвии, узнать о роли деревьев в традициях наших предков.
Ещё один существенный аспект – проект объединяет четыре приграничных самоуправления, так как это проект сотрудничества.
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