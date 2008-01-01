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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 31 июля 2017 | 10:43
Латгальские водители стали ездить аккуратнее
В мае 2017 года сотрудники Госполиции начали патрулировать основные латвийские трассы на нетрафарированных машинах. Сотрудники Резекненского участка признают: тех, кто превышает скорость, ловят каждый день, однако водители стали более дисциплинированными — и внимательнее выбирают скоростной режим, сообщает LTV.
С мая каждый участок Управления Латгальского региона Госполиции оборудован одной нетрафарированной машиной, которая лучше всего подходит для работы на шоссе. Такой транспорт — без специальных опознавательных знаков — позволяет эффективно ловить нарушителей скоростного режима.
На этой неделе во время рейда полиция в течение часа на дороге A13, соединяющей Резекне и Даугавпилс, поймала четверых нарушителей — они ехали со скоростью от 112 до 137 км/ч.
Поскольку трое водителей в течение последнего года не нарушали правила дорожного движения, их от штрафа частично освободили. Четвертому же придется заплатить 220 евро.
«В общем, из предыдущего опыта я могу сказать, что нарушений стало меньше, но все же люди не соблюдают скорость, спешат, невнимание или какие-то другие обстоятельства на все влияют. Но есть те, кто продолжает — как ездили, так и ездят», — рассказал младший инспектор Юрис Гарайс.
Водители, с которыми беседовали журналисты, рассказали, что видели нетрафарированные экипажи и на городских улицах, и на шоссе. Собеседники корреспондентов признались, что ездить стали аккуратнее. Сармите, жительница края, рассказала, что видела такой патруль пару раз в Резекне. «Тогда уже подумала больше о стиле езды, особенно о скорости, потому что иногда получается ее больше выжать», — признала Сармите.
По наблюдениям полиции, чаще всего водители нарушают, превышая скорость до 120 км/ч.
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