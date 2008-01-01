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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вряд ли кто-нибудь сможет быть вам полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 31 июля 2017 | 10:13
В Краславе создадут новое производство
ООО «IT International» в сотрудничестве с ЦАФД заключило договор о реализации проекта «Увеличение производственной мощности успешно работающего в отрасли предприятия путем создания дополнительного производства деревянных колышков из кругляка в городе Краслава Краславского края».
Создание нового производства соответствует определенным в программе развития Краславского края на 2012 - 2018 г. направлениям по содействию развитию предпринимательской деятельности и человеческих ресурсов. ООО «IT International» - это краславское предприятие, основная деятельность которого связана с производством деревянных колышков из кругляка, а также реализацией щепы и пиловочника в Латвии и в Европе. Открытие данного производства на неиспользуемой в настоящее время территории в промышленном районе Краславы даст городу дополнительно 25 рабочих мест, что позволит снизить отток образованной и квалифицированной рабочей силы, а также будет развивать инфраструктуру.
В настоящее время ведутся работы по проектированию и согласованию, а в августе начнется реновация зданий. Срок осуществления проекта - конец 2019 года.
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