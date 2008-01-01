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Новости Общество | 31 июля 2017 | 10:13

В Краславе создадут новое производство

Пресс-фото

ООО «IT International» в сотрудничестве с ЦАФД заключило договор о реализации проекта «Увеличение производственной мощности успешно работающего в отрасли предприятия путем создания дополнительного производства деревянных колышков из кругляка в городе Краслава Краславского края».

Создание нового производства соответствует определенным в программе развития Краславского края на 2012 - 2018 г. направлениям по содействию развитию предпринимательской деятельности и человеческих ресурсов. ООО «IT International» - это краславское предприятие, основная деятельность которого связана с производством деревянных колышков из кругляка, а также реализацией щепы и пиловочника в Латвии и в Европе. Открытие данного производства на неиспользуемой в настоящее время территории в промышленном районе Краславы даст городу дополнительно 25 рабочих мест, что позволит снизить отток образованной и квалифицированной рабочей силы, а также будет развивать инфраструктуру.

В настоящее время ведутся работы по проектированию и согласованию, а в августе начнется реновация зданий. Срок осуществления проекта - конец 2019 года.

kraslavasvestis.lv

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