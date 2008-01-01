Пьяный мопедист врезался в Volvo

Новости Происшествия | 31 июля 2017 | 09:48

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27 июля 2017 года в Латгалии было зарегистрировано 12 дорожно – транспортных происшествий, в 3 пострадали люди, сообщает Государственная полиция.

27 июля в Краславе мужчина 1947 г.р. управляя авттомобилем Mazda не уступил дорогу мотоциклу Hyosung, который двигался по главной дороге. Водитель мотоцикла – юнуша 2000 г.р. был доставлен в мед. учреждение.

Позже тем же днем в 16:52 на ул. Селияс в Даугавпилсе мужчина 1996 г.р. не имея водительских прав управлял мопедом Jiajue находясь в алкогольном опьянении (1,46 промилле) врезался в стоящий автомобиль Volvo, за рулем которого находился мужчина 1960 г. р. . На месте происшествия была оказана помошь водителю мопеда.

В свою очередь в 17:30 на ул. Лиепаяс в Даугавпилсе мужчина 1988 г.р. не справился с управлением своего мотоцикла Suzuki, в результате чего упал. Мужчина обратился за помощью в мед. учреждение.

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