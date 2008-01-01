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31 июля
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 31 июля 2017 | 08:45
Понедельник, 31 июля: жара, гром и молния
Последний день июля обещает быть дождливым, но теплым, свидетельствуют метеорологические прогнозы.
Сегодня практически по всей территории страны ожидаются дожди, местами пройдут сильные ливни, которые могут сопровождаться градом и сильным ветром.
Над Латвией будут преобладать умеренные южный и западный ветра, а скорость их порывов может достигать 1-7 метров в секунду.
Столбик термометра может подняться до отметки в +21..+29 градусов.
В Риге в понедельник ожидаются кратковременные дожди. Возможна гроза. Воздух разогреется до +26 градусов.
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