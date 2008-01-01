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Новости Латвия | 30 июля 2017 | 09:01

Воскресенье, 30 июля: по-летнему солнечный и теплый день

D-fakti.lv

Сегодня воздух в Латвии прогреется до +22..+25 градусов, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

День пройдет без существенных осадков, возможна небольшая облачность.

Днем температура воздуха поднимется до +22..+25 градусов, на побережье ожидается +20..+21 градусов.

В Риге в воскресенье будет солнечно, без существенных осадков. Минимальная температура воздуха днем составит +24..+25 градусов.

LSM

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