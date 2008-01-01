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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
30 июля
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Сегодня у вас может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять все же чувства реальности и не спешите затевать сражения с призрачными чудовищами.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 30 июля 2017 | 09:01
Воскресенье, 30 июля: по-летнему солнечный и теплый день
Сегодня воздух в Латвии прогреется до +22..+25 градусов, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.
День пройдет без существенных осадков, возможна небольшая облачность.
Днем температура воздуха поднимется до +22..+25 градусов, на побережье ожидается +20..+21 градусов.
В Риге в воскресенье будет солнечно, без существенных осадков. Минимальная температура воздуха днем составит +24..+25 градусов.
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