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29 июля
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Сегодня вы слишком легко можете забыть, что общаетесь с живыми людьми. Постарайтесь не довести до истерики всякого, кому придется с вами разговаривать, пусть это будет хотя бы каждый второй, лучше - каждый третий.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 29 июля 2017 | 08:58
Суббота, 29 июля: возможны дожди
Днем атмосферное давление повысится, ожидается преимущественно солнечная погода, однако в течение дня местами будут появляться кучево-дождевые облака, которые принесут кратковременные дожди.
Ветер от слабого до умеренного, юго-западный, западный. Максимальная температура воздуха — +19...+24 градусов.
В Риге осадки маловероятны, а воздух прогреется до +22...+24 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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