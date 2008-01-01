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Новости Латвия | 29 июля 2017 | 08:58

Суббота, 29 июля: возможны дожди

D-fakti.lv

Днем атмосферное давление повысится, ожидается преимущественно солнечная погода, однако в течение дня местами будут появляться кучево-дождевые облака, которые принесут кратковременные дожди.

Ветер от слабого до умеренного, юго-западный, западный. Максимальная температура воздуха — +19...+24 градусов.

В Риге осадки маловероятны, а воздух прогреется до +22...+24 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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