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Новости Политика | 28 июля 2017 | 17:20

Бюро мэра Даугавпилса дополнили три советника

Daugavpils.lv

В Даугавпилсской городской думе начали работу три советника председателя самоуправления. Их деятельность поможет принимать правильные решения и решать вопросы развития города, - сообщает пресс-служба муниципалитета.

Инта Вайводе – советник мэра в решении вопросов, которые связаны с отраслью здравоохранения, работой Даугавпилсской региональной больницы, медицинского центра в Даугавпилсском олимпийском центре. В ее ведении также будет создание муниципальных аптек. У Инты Вайводе большой опыт работы в руководстве медицинских учреждений.

Советником по вопросам образования назначен Виталий Азаревич. Одной из главных задач работы советника председателя думы будет восстановление работы Совета директоров учебных заведений города. У В. Азаревича большой опыт работы в сфере образования. Он долгие годы успешно руководит работой 3-й средней школы Даугавпилса. 

Ванда Баулина – внештатный советник (без оплаты труда) - будет работать в сфере улучшения культурной среды города, его визуального образа, качества архитектуры и сохранения культурного наследства. Практикующий архитектор. Сейчас является членом Союза архитекторов Латвии; работала архитектором-проектировщиком, руководителем группы архитекторов, затем главным архитектором отдела Даугавпилсского отдела исследовательского института ,,Агропроект”, руководила Отделом культурно-исторического наследия, работала инспектором в Государственной инспекции защиты памятников культуры. Отмечена различными наградами.

Работа советников утверждена в рамках бюджета самоуправления, - сообщает пресс-служба думы. Должностные оклады двух помощников мэра не названы.

Как ранее сообщалось, недавно в Даугавпилсской городской думе создана новая структура - Бюро мэра, с тремя штатными единицами.  

D-fakti.lv

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