Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 июля
Именины:
Цецилия, Цилда / Василий, Владимир
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Попытайтесь все же понять, что именно сегодня следует сделать. В противном случае все, чего вы достигнете, исчезнет как дым, развеянный ветром.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 16 .. 18 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- День
- 21 .. 23 C
- Вечер
- 18 .. 20 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1694 ()
|GBP
|0.8898 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.6779 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?
Популярные статьи
В трагическом ДТП погибла женщина
Утром 21 июля 2017 года в Даугавпилсе произошла авария, в результате которой погиб один человек, а е ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}
5. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
6. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
7. Кто поможет бездомному Антону? {5}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}
9. Автобусы и трамваи {150}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 28 июля 2017 | 17:20
Бюро мэра Даугавпилса дополнили три советника
В Даугавпилсской городской думе начали работу три советника председателя самоуправления. Их деятельность поможет принимать правильные решения и решать вопросы развития города, - сообщает пресс-служба муниципалитета.
Инта Вайводе – советник мэра в решении вопросов, которые связаны с отраслью здравоохранения, работой Даугавпилсской региональной больницы, медицинского центра в Даугавпилсском олимпийском центре. В ее ведении также будет создание муниципальных аптек. У Инты Вайводе большой опыт работы в руководстве медицинских учреждений.
Советником по вопросам образования назначен Виталий Азаревич. Одной из главных задач работы советника председателя думы будет восстановление работы Совета директоров учебных заведений города. У В. Азаревича большой опыт работы в сфере образования. Он долгие годы успешно руководит работой 3-й средней школы Даугавпилса.
Ванда Баулина – внештатный советник (без оплаты труда) - будет работать в сфере улучшения культурной среды города, его визуального образа, качества архитектуры и сохранения культурного наследства. Практикующий архитектор. Сейчас является членом Союза архитекторов Латвии; работала архитектором-проектировщиком, руководителем группы архитекторов, затем главным архитектором отдела Даугавпилсского отдела исследовательского института ,,Агропроект”, руководила Отделом культурно-исторического наследия, работала инспектором в Государственной инспекции защиты памятников культуры. Отмечена различными наградами.
Работа советников утверждена в рамках бюджета самоуправления, - сообщает пресс-служба думы. Должностные оклады двух помощников мэра не названы.
Как ранее сообщалось, недавно в Даугавпилсской городской думе создана новая структура - Бюро мэра, с тремя штатными единицами.
D-fakti.lv
Добавить комментарий