Сменилось руководство в Социальной службе Даугавпилса

Новости Политика | 28 июля 2017 | 17:03

nasha.lv nasha.lv

27 июля 2017 года депутаты Даугавпилсской городской думы приняли решение об освобождении от занимаемой должности руководителя учреждения самоуправления «Социальная служба» Ливии Дрозде на основании 5 части 100 статьи Закона о труде – по заявлению работника, - сообщает пресс-служба самоуправления.

Ливия Дрозде официально возглавляла Социальную службу месяц, но предварительно являлась около года исполняющей обязанности руководителя этой думской структуры.

Решением депутатов думы исполняющей обязанности руководителя Службы соцпомощи назначена Нонна Якубовская.

Н.Якубовская - 1963 года рождения. Дипломированный педагог, управленец и социальный педагог. Имеет большой опыт работы в социальной сфере. Работает консультантом пункта поддержки Государственного агентства социальной интеграции Министерства благосостояния. Ранее уже руководила Социальной службой в Даугавпилсе. Баллотировалась в 2017 году в Даугавпилсскую городскую думу по списку "Нашей партии".

D-fakti.lv