Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 июля
Именины:
Цецилия, Цилда / Василий, Владимир
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Можете расслабиться - на сегодняшний день вы сделали все от вас зависящее. Тем самым вы вполне заслужили право получить определенное вознаграждение за труды, о чем нелишне будет тактично напомнить.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 16 .. 18 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- День
- 21 .. 23 C
- Вечер
- 18 .. 20 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1694 ()
|GBP
|0.8898 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.6779 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?
Популярные статьи
В трагическом ДТП погибла женщина
Утром 21 июля 2017 года в Даугавпилсе произошла авария, в результате которой погиб один человек, а е ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {2}
5. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
6. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
7. Кто поможет бездомному Антону? {5}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}
9. Автобусы и трамваи {150}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 28 июля 2017 | 17:03
Сменилось руководство в Социальной службе Даугавпилса
27 июля 2017 года депутаты Даугавпилсской городской думы приняли решение об освобождении от занимаемой должности руководителя учреждения самоуправления «Социальная служба» Ливии Дрозде на основании 5 части 100 статьи Закона о труде – по заявлению работника, - сообщает пресс-служба самоуправления.
Ливия Дрозде официально возглавляла Социальную службу месяц, но предварительно являлась около года исполняющей обязанности руководителя этой думской структуры.
Решением депутатов думы исполняющей обязанности руководителя Службы соцпомощи назначена Нонна Якубовская.
Н.Якубовская - 1963 года рождения. Дипломированный педагог, управленец и социальный педагог. Имеет большой опыт работы в социальной сфере. Работает консультантом пункта поддержки Государственного агентства социальной интеграции Министерства благосостояния. Ранее уже руководила Социальной службой в Даугавпилсе. Баллотировалась в 2017 году в Даугавпилсскую городскую думу по списку "Нашей партии".
D-fakti.lv
Добавить комментарий