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Новости В мире | 28 июля 2017 | 13:05

Почти 50 человек пострадали в результате аварии поезда

EPA

Не менее 48 человек пострадали в результате происшествия с пригородным поездом в Барселоне, 28 июля 2017 года сообщает газета El Mundo со ссылкой на службу спасения Испании.

Из них пятеро - в тяжелом состоянии, включая машиниста. 18 человек госпитализированы.

По данным издания, авария произошла 28 июля 2017 года около 8 утра по местному времени на «Французском вокзале». По предварительным данным, поезд не успел затормозить и врезался в платформу.

interfax.ru

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