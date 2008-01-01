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Из вас так и струится энергия. Постарайтесь найти ей достойное применение. Желательно использовать ее мощь для созидания, ибо в противном случае устранять последствия придется долго.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости В мире | 28 июля 2017 | 13:05
Почти 50 человек пострадали в результате аварии поезда
Не менее 48 человек пострадали в результате происшествия с пригородным поездом в Барселоне, 28 июля 2017 года сообщает газета El Mundo со ссылкой на службу спасения Испании.
Из них пятеро - в тяжелом состоянии, включая машиниста. 18 человек госпитализированы.
По данным издания, авария произошла 28 июля 2017 года около 8 утра по местному времени на «Французском вокзале». По предварительным данным, поезд не успел затормозить и врезался в платформу.
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