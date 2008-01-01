Почти 50 человек пострадали в результате аварии поезда

Новости В мире | 28 июля 2017 | 13:05

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Не менее 48 человек пострадали в результате происшествия с пригородным поездом в Барселоне, 28 июля 2017 года сообщает газета El Mundo со ссылкой на службу спасения Испании.

Из них пятеро - в тяжелом состоянии, включая машиниста. 18 человек госпитализированы.

По данным издания, авария произошла 28 июля 2017 года около 8 утра по местному времени на «Французском вокзале». По предварительным данным, поезд не успел затормозить и врезался в платформу.

interfax.ru