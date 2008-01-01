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Новости Общество | 28 июля 2017 | 12:42

В Стропах будет прекращена подача горячей воды

D-fakti.lv

В связи с гидравлической проверкой теплосетей и плановым ремонтом с 7 августа 2017 года 00:00 по 8 августа 16:00 будет прекращена подача горячей воды для жителей домов на ул. Чиекуру 3, 3б, 5, 5a, 6, 7,7a, 8; ул. Ваиньодес 4, 6; на ул. 18Ноября 319, 319б, 319в; и на ул. Аттпутас 43.

Администрация AS «Daugavpils Siltumtīkli» приносит жителям свои извинения за предоставленные неудобства.

D-fakti.lv

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