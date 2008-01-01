В Стропах будет прекращена подача горячей воды

Скорпион

24 октября

- 22 ноября

Сегодня довольно многое будет зависеть от ваших решений, потому стоит постараться подойти к ним с максимальной ответственностью. Убедитесь в том, что вы готовы встретиться с любой проблемой, возможной в этой ситуации.