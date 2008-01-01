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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 28 июля 2017 | 12:15
Позади остался второй этап велокросса
В Ливанах прошёл велокросс, являющийся вторым этапом «Кубка LiVelo». На старт соревнований вышли 146 велосипедистов из Латвии, Литвы, Украины и России.
Эвита Бауска (Виесите) в своей группе первенствовала на основной дистанции в 55 км. На 35 км быстрее остальных в своих группах педали крутили Илмар Лукстс (Екабпилс) и Сандис Корниенко (Даугавпилс). В детском зачёте в числе первых была Лорета Лиците из Салского края.
После двух этапов в общем зачёте Сандис Корниенко и Эвита Бауска находятся в лидерах.
А 29 июля 2017 года продёт третий этап.
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