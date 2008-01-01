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Сегодня вас будет тянуть в дальние дали на поиски приключений. Впрочем, если первое желание (дали) может оказаться затруднительным для выполнения, то условий для удовлетворения второго вы сможете найти в избытке и дома.

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Новости Происшествия | 28 июля 2017 | 11:26

На улице Ятниеку произошла очередная авария

D-fakti.lv

С 25 по 26 июля 2017 года в Латгалии произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Государственная полиция.

26 июля 2017 года в 19:24 на перекрестке ул. Лиепаяс и ул.Ятниеку в Даугавпилсе произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина 1971 г.р. управляя автомобилем Renault проигнорировала требования знака «СТОП», в результате чего произошло столкновение с автомобилем Dacia Logan, которым управлял мужчина 1990 г.р.

В последствии ДТП в медицинское учереждение обратилась пассажир Dacia Logan – женщина 1993 г.р..

D-fakti.lv

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