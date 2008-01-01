На улице Ятниеку произошла очередная авария

Весы

24 сентября

- 23 октября

Сегодня вас будет тянуть в дальние дали на поиски приключений. Впрочем, если первое желание (дали) может оказаться затруднительным для выполнения, то условий для удовлетворения второго вы сможете найти в избытке и дома.